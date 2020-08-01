Suriyeli Hasan İzmir'deki yangında elleriyle kum taşıdı
İzmir'de çıkan yangının söndürme faaliyetlerine katılan Suriyeli Hasan el-Hasan, elleriyle kum taşıdı. İtfaiye erlerine yardım eden Hasan el-Hasan, "Bize her şeyi veren Türkiye. Ben de gerekirse Türkiye için can vereceğim" dedi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çamönü mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangını kontrol altına almaya çalışan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine Suriyeli Hasan el-Hasan da destek verdi.
Suriye'deki iç savaştan kaçtıktan sonra Menderes ilçesindeki bir bahçede çalışmaya başlayan El-Hasan, Türkiye'ye gönül borcunu ödemek istediğini söyledi.
El-Hasan, Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyerek, "Türkiye bize bakıyor, hastalıkta ve sağlıkta. Ben de elimden geleni yapıyorum. Gerekirse ölürüm." dedi.
Çamönü Mahallesi'nde yaşayan ve Suriyeli el-Hasan ile yangını söndürmek için yan yana çalışan Türk vatandaşı Selahattin Açıkgöz (36) ise "Vatan bu vatan." diye konuştu.