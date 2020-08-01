02 Ağustos 2020, Pazar
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Suriyeli Hasan İzmir'deki yangında elleriyle kum taşıdı

'de çıkan yangının söndürme faaliyetlerine katılan el-Hasan, elleriyle kum taşıdı. İtfaiye erlerine yardım eden Hasan el-Hasan, "Bize her şeyi veren . Ben de gerekirse Türkiye için can vereceğim" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2020 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
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Suriyeli Hasan İzmir'deki yangında elleriyle kum taşıdı

'nin kucak açtığı Suriyelilerden Hasan el-Hasan, 'in Menderes ilçesindeki yangını kontrol altına almak için gönülden çalıştı.

Çamönü mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangını kontrol altına almaya çalışan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine el-Hasan da destek verdi.

'nin Haseke bölgesinden Türkiye'ye gelen 32 yaşındaki Hasan el-Hasan avuçlarına aldığı toprakları bölgesine taşıdı. El-Hasan avucuyla taşıdığı toprakları alevlerin üstüne atarak yangını söndürmek için mücadele verdi.

Suriye'deki iç savaştan kaçtıktan sonra Menderes ilçesindeki bir bahçede çalışmaya başlayan El-Hasan, Türkiye'ye gönül borcunu ödemek istediğini söyledi.

El-Hasan, Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyerek, "Türkiye bize bakıyor, hastalıkta ve sağlıkta. Ben de elimden geleni yapıyorum. Gerekirse ölürüm." dedi.

Çamönü Mahallesi'nde yaşayan ve Suriyeli el-Hasan ile yangını söndürmek için yan yana çalışan Türk vatandaşı Selahattin Açıkgöz (36) ise "Vatan bu vatan." diye konuştu.

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