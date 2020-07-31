Katil zanlısı, babası gözleri önünde ölen İzzet'i de taş attığı için öldürmüş

Katil zanlısı Hasan Aygün'ün ifadesinde, ''Kendi aracımın içerisinden 1 el, dışından da 2 el ateş ettim. Çocuk ölmedi. Çocuk bana taş atınca kafasına tüfeğin namlusuyla iki kez vurdum. Silahı bir kuyuya attıktan sonra çocuğa yaptığımdan dolayı pişman oldum. Arabamla hastaneye götürmek için yola çıktım. Çocuğu yolda ambulansa teslim ettim. Sonra öldüğünü öğrendim" dediği belirtildi.

BİR ÇEŞMENİN YANINDA AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇILDI

Selçuklu ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Tepekent Mahallesi'nde oturan 1'i kız, 3 çocuk babası besici Mevlüt Çakır dişi ağrıyınca, oğlu İzzet Çakır'ı da yanına alıp plakasız motosikletiyle Kadınhanı ilçesine gitti. Bayram alışverişi de yaptıktan sonra eve dönmek için yola çıkan Mevlüt Çakır'a bir çeşmenin yanında av tüfeğiyle ateş açıldı. Silahlı saldırıda başından yaralanan Mevlüt Çakır olay yerinde, başından darbe alan oğlu İzzet Çakır da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İzzet'in Çakır'ın geçen yıl geçen yıl kalbinin delik olması nedeniyle ameliyat olup, hayata tutunduğu belirtildi.