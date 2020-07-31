31 Temmuz 2020, Cuma
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İzmir'de 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

'in Aliağa ilçesinde 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla etti. Babayla kızının cenazeleri, savcının incelemesinin ardından morguna kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2020
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İzmir'de 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

İzmir'in Aliağa ilçesinde 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'ndeki evlerinde E.T. (36), kızı N.T'ye tabancayla ateş açtı.

E.T, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.T. ve küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Babayla kızının cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

E.T'nin yüzbaşı olduğu öğrenildi.

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