Rusya’da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi kendi canından oldu

Rusya'nın Altay Bölgesi şehirlerinden Barnaul'da bir eğlence merkezinin yakınlarında eski RusyaKick Boks şampiyonu 38 yaşındaki Mikhail Startsev ve eski Dünya Kick Boks şampiyonu Lilia Vorogushina karşılaştı.

Alkollü olduğu belirlenen boks şampiyonlarının yanlarında eşleri de bulunurken, boksörler karşılıklı olarak sözlü atışmaya başladı. Sözlü tartışma bir süre sonra itişme ve yumruklaşmaya döndü. Boksörlerin eşleri kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.