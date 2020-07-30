Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.