30 Temmuz 2020, Perşembe
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Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgesi için uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, , , ve çevreleri ile ve 'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 30.07.2020
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Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

, , ve çevreleri ile ve 'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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