Kocaeli bayram namazı saati kaçta? Diyanet 2020 Kocaeli'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Kocaeli bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 bayram namazı saatleri sayfası ile belli oldu. Toplumumuzda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını canlı tutan, sosyal adalet duygularını pekiştiren “Kurban Bayramı” manevi duygularımızın arttığı özel ve anlamlı günlerdendir. Peki, Kocaeli bayram namazı saati kaçta? 2020 Kocaeli'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Kocaeli bayram namazı saati...
Kocaeli bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı, dargınlıklarımızı ve kırgınlarımızı unuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizin, hoşgörümüzün daha ön planda olduğu zamandır. Bayram sevinçleri büyüklerle ve yardıma muhtaç kişiler ile paylaşılarak geçiriliyor. Kocaeli bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Kocaeli bayram namazı saati kaçta? 2020 Kocaeli'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet Kocaeli bayram namazı saati...
KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, Kocaeli ilinde 2020 Kurban Bayramı namazı saat 06:29'da kılınacak.
ORMANYA KURBAN BAYRAMI'NDA ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ormanya'da bayram tatili için gerekli hazırlıklar tamamlandı.
Bayram boyunca ziyaretçilere açık olacak parkta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında da gerekli tüm tedbirler alındı. Hayvanat bahçesi, Orman Köy, kamp ve mesire alanı sıklıkla dezenfekte ediliyor.
Vatandaşların ortak kullanımında olan bisikletler, tuvaletler ve bebek bakım odaları da belirlenen saatlerde gerekli önlemler alınarak temizleniyor.
Vatandaşların ateşleri ölçülerek alana girmesi sağlanırken, aileler haricinde toplu dolaşılmaması için uyarılar yapılıyor.
MASKESİZ GİRİŞ YASAK
Girişte konuşlanan jandarma personeli, maskesiz ziyaretçilerin Ormanya'ya girişine müsaade etmiyor.
Yaban hayvanlarına yönelik kurulan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi de bayram süresince hizmete devam edecek.
Yaklaşık 2 bin dönüme kurulu Ormanya'da, çocukların hayvanlarla içe içe olabilecekleri Çocuk Hayvanat Bahçesi bulunuyor. Ziyaretçiler burada, kızıl geyik, ceylan ve karaca gibi yaban hayvanlarını gözlemleyebiliyor.
Kurban Bayramı boyunca hizmet verecek Ormanya Doğal Yaşam Parkı, 09.00-20.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.