30 Temmuz 2020, Perşembe
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İzmir'de otomobille giderken havaya ateş açan maganda yakalandı

'de, otomobille giderken camdan silahla havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin Bozyaka'daki 'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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İzmir'de otomobille giderken havaya ateş açan maganda yakalandı

Kaynaklar'da onlarca aracın seyir halinde olduğu çevre yolunda otomobilinin camı açan sürücü, tabancasını çıkardı, defalarca havaya ateş açtı. Sürücü, 35 KNT 80 plakalı otomobiliyle yoluna devam etti.




Olay anı, otomobilin arkasında seyreden araçta bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı.



Yapılan çalışmayla ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, Bozyaka'daki 'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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