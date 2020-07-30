İstanbul’da darp ettikleri kadını yola attılar
Büyükçekmece'de dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir kadın darp edildikten sonra yola atıldı. Hastaneye kaldırılan genç kadının başına 15 dikiş atıldı.
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Yoldan geçen sürücüler bir kadının darp edildikten sonra otomobilden atıldığını gördü.
Vatandaşlar yardıma koşarken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 22 yaşındaki S.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
15 DİKİŞİ ATILDI
Tedavi altına alınan S.G.'nin başına 15 dikiş atılırken vücudunun çeşitli yerlerinde şişlik ve morluklar olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.