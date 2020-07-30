30 Temmuz 2020, Perşembe
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İstanbul’da darp ettikleri kadını yola attılar

Büyükçekmece'de dün öğle saatlerinde Otoyolu istikametinde bir kadın darp edildikten sonra yola atıldı. Hastaneye kaldırılan genç kadının başına 15 dikiş atıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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İstanbul’da darp ettikleri kadını yola attılar

Yoldan geçen sürücüler bir kadının darp edildikten sonra otomobilden atıldığını gördü.

İstanbul’da darp ettikleri kadını yola attılar İSTANBUL’DA DARP ETTİKLERİ KADINI YOLA ATTILAR

Vatandaşlar yardıma koşarken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 22 yaşındaki S.G. ambulansla .

15 DİKİŞİ ATILDI

Tedavi altına alınan S.G.'nin başına 15 dikiş atılırken vücudunun çeşitli yerlerinde şişlik ve morluklar olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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