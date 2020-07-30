İş insanından kan donduran tehdit: Seni oğluna öldürteceğim

Torunlarım çocuklarım ne yapacak. Ben 3 erkekle nasıl başedecem. Eşim uzaklaştırma kararı olduğu için gelemedi ama kardeşi ve babası beni daha fazla tehdit etti. Ölsem de mahkeme kararımdan vazgeçmeyeceğim. Bu eve girersen ölüm çıkar. Belki çok kısa bir süre sonra öldürüleceğim. Bi de beni çocuğumla tehdit ediyor. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Seni oğluna öldürteceğiz diyor. 28 yaşındaki gencecik bir çocuk bu. Kendisi teşebbüs etmiyor. 28 yaşındaki oğlumu beni öldürmek için yönlendiriyor. Sen yap 83 yaşındasın dedim. O varken elimi kana bulamam diyor. Çocuğumu bana karşı tahrik ediyor. Sonuçta mağdur olan benim, dışarda olan benim, evi olmayan benim. 15 aydır parasız olan benim" diye konuştu.