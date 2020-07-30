Herkesi ilgilendiriyor! Bilim Kurulu üyesi Kara'dan aşı uyarısı

2 yaşından büyüklerde ise yüzde 5 gibi oldu. Oldukça düşük bir rakam ama yine de şunu söyleyelim; bu dönemde aşılarımızı hiçbir şekilde aksatmamamız lazım. Aileler aşılamaya giderken çocuklarımız eğer 2 yaşından büyükse maskesini takarak, 2 yaşından küçükse önlerine bir yüz siperliği gibi bir uygulama içerisinde ve randevu alarak aile hekimimizle görüşerek aşılama için gidersek, çocuğumuz için hiçbir şekilde risk almamış ve güvenle aşılarını yaptırmış oluruz" ifadelerini kullandı.