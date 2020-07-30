30 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 5'i çocuk 8 yaralı

Aksaray'da bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 5'i çocuk 8 yaralı

'da bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu, ��5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
ABONE OL
Aksaray'da bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 5'i çocuk 8 yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Mersin'e Kurban Bayramı tatiline giden Esat Aslan (38) yönetimindeki 34 ZE 4835 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

5'İ ÇOCUK 8 YARALI
Kazada, sürücü Esat Aslan yara almadan kurtulurken, araçtaki Samet Aslan (9), Esra Akkuş (19), Meryem Akkuş (44), Ali Aslan (29), Emine Aslan (13), Havva Akkuş (14), Mert Can Aslan (6) ve Yunusu Aslan (4) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Soruşturma sürüyor.



GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA