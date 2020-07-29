Tapu memurunun dikkati 100 milyonluk vurgunu önledi: Suçüstü yakalandılar

Milas ilçesi Güllük Körfezi mevkinde bulunan turizm cenneti Kıyıkışlacık Köyü'ndeki arsa satışı için Kocaeli Tapu Müdürlüğü'nden işlem başlatan 4 kişilik vurgun çetesi, Milas Tapu Müdürlüğü'ndeki tapu görevlisi memurun dikkatiyle yakalayı ele verdi. Memurun işlemlerden şüphelenmesi sonucu arsanın başkasına devri önlendi.

100 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Milas'ın Güllük körfezinde büyük bölümü denize sıfır, birçok parselden oluşan 850 dönüm civarı arsaların yaklaşık 100 milyon dolar civarı piyasada değeri olduğu iddia edilen gayrimenkul arazi için Kocaeli'den başlatılan tapu işlemleri sırasında satıştan şüphelenen tapu memuru, mülkün sahibine ulaşarak satıştan haberi olup olmadığını sordu. Bunun üzerine arsa sahibinin satıştan haberinin olmadığını, kendisinin böyle bir işlem başlatmadığını öğrenince durumu güvenlik birimlerine bildirdi.

KOCAELİ TAPUDA SUÇÜSTÜ

Güvenlik güçleri ve kurumların koordinasyonu ile vurguncu şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı. İşlemlerin tamamlanması, devir teslim ve imza için Kocaeli Tapu Müdürlüğün'e çağrılan 4 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Adli sürecin devam ettiği, arsa sahteciliği olayının tüm boyutlarıyla araştırıldığı öğrenildi.

Hayrettin Şaşmaz/SABAH