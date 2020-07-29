Kendilerini savcı olarak tanıttılar 1 milyonluk vurgun yaptılar!

Sakarya'da yaşayan emekli bir çifti telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı olarak tanıtarak kimlik bilgilerinin FETÖ ile bağlantılı kişilerce kullanıldığını söyledi. Dolandırıcılar, yaşlı çiftten paranın söyledikleri hesaba yatırılmasını isteyerek, parayı almaya gelecek kişilere operasyon düzenleyerek yakalayacaklarını belirtti. Dolandırıcılara inanan çift, 1 milyon TL'yi verilen hesaba yatırdı. Aldıkları parayla yetinmeyen dolandırıcılar, emekli çifti başka para bulup bulamayacağı konusunda ikna ederek tatilde olan kardeşinin boş evindeki altın ve paraları da 'hırsızlar almasın' diye iletmesini ve kendilerine vermeleri konusunda ikna etti. Dolandırıcılar son olarak çiftten, villanın satılmasını bu paranın da kendilerine gönderilmesini istedi. Durumdan şüphelenen çift polise haber verdi.

POLİS DÜĞMEYE BASTI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların ele geçirdikleri para ile satın alacakları aracın işlemleri için notere gittiklerini belirledi. Noterde işlemler için bulunan çete üyeleri yakalandı. İstanbul ve Edirne'de devam eden operasyonla toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin hesaplarındaki yüklü miktardaki paraya bloke konuldu. Şikayetçilerin paralarıyla alındığı değerlendirilen 5 araç hakkında da tedbir kararı uygulandı.

Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.