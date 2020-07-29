İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı son yolculuğa uğurlandı! Memleketinde hüzünlü tören

Adli tatil dolayısıyla gittiği memleketi Balıkesir'de gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Büro'dan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı son yolculuğa uğurlandı.

Memleketi Balıkesir'de bulunan Zağnos Paşa Camii'nde kılınan öğle namazı ardından ebediyete uğurlanan Başsavcı'nın cenaze törenine üst düzey yargı mensupları katıldı.

Cenaze namazında: İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, HSK eski Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Metin Tamirci, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, İzmir Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, İzmir Cumhuriyet Savcısı Halil Sezgin, Avukat Hasan Ölçer ve İşadamı Mehmet Yıldız hazır bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan ise Genel Sekreter Yardımcısı Müjgan Karyağdı törene katılanlar arasında yer aldı. Akıncı'yı son yolculuğunda İzmir Adliyesi'ndeki mesai arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Başçeşme Mezarlığı'na defnedilen Akıncı'nın taziyelerini ailesi ve ağabeyi olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanı Taner Akıncı kabul etti.

Bilindiği gibi, meslektaşları tarafından çok sevilen Akıncı'nın vefatı adli camiayı yasa boğmuştu. Henüz 50 yaşındaki Akıncı'nın iki çocuğunun bulunduğu öğrenilmişti.

NAZİF KARAMAN/SABAH