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İstanbul'da şoke eden olay! Sokak ortasında babasını sopayla dövdü

'de önceki gün saat 17.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde cezaevinden çıktığı öğrenilen bir kişi, elindeki sopayla babasını sokak ortasında öldüresiye dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yaralanan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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İstanbul'da şoke eden olay! Sokak ortasında babasını sopayla dövdü

İddiaya göre, cezaevinden çıktığı öğrenilen bir kişi, elindeki sopayla babasını yol ortasında öldüresiye dövdü. Oğlu tarafından darp edilen adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

İstanbulda şoke eden olay! Sokak ortasında babasını sopayla dövdü İSTANBUL'DA ŞOKE EDEN OLAY! SOKAK ORTASINDA BABASINI SOPAYLA DÖVDÜ

ŞİKAYETÇİ OLDU

Araya giren vatandaşlar, adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye giden baba, daha sonra polis merkezine giderek oğlundan şikâyetçi oldu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu bir saatte bir kişinin elindeki sopayla babasına saldırdığı görülüyor. Defalarca babasını sopayla darp eden kişi, araya giren vatandaşların durdurulması görüntülere yer aldı.

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