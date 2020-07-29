İstanbul'da şoke eden olay! Sokak ortasında babasını sopayla dövdü
Sultangazi'de önceki gün saat 17.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde cezaevinden çıktığı öğrenilen bir kişi, elindeki sopayla babasını sokak ortasında öldüresiye dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yaralanan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
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İddiaya göre, cezaevinden çıktığı öğrenilen bir kişi, elindeki sopayla babasını yol ortasında öldüresiye dövdü. Oğlu tarafından darp edilen adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Araya giren vatandaşlar, adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye giden baba, daha sonra polis merkezine giderek oğlundan şikâyetçi oldu.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Yaşanan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu bir saatte bir kişinin elindeki sopayla babasına saldırdığı görülüyor. Defalarca babasını sopayla darp eden kişi, araya giren vatandaşların durdurulması görüntülere yer aldı.