Adana'da pitbull şoku! Arama yapmak isteyen polise saldırdı

Operasyon anı ise saniye saniye drone ile görüntülendi. Bu anlarda polisin bir evin damına girerek arama yapmak istediği ancak pitbull cinsi köpek ile karşılaştığı görüldü. Bağlı olan köpek arama yapmak isteyen polise saldırdı. Polis geriye hamle yaparak saldırıdan kurtuldu. Polis, köpeği sakinleştirmek için ona su verip başını okşadı ancak pitbull sakinleşmedi. Bu arada özel harekat polisi de geldi. Ancak köpek ona da saldırınca sahibi çağrıldı. Sahibinin gelmesiyle köpeğin içeri alınması sonrası polis arama yapabildi.