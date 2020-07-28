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Son dakika: İstanbul Gayrettepe'de bir iş merkezinde patlama

dakika haberine göre... 'de bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, kontrol altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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Son dakika: İstanbul Gayrettepe'de bir iş merkezinde patlama

İstanbul Gayrettepe'de bir iş merkezinde patlama meydana geldi. Trafoda yaşanan patlama sonrasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika: İstanbul Gayrettepede bir iş merkezinde patlama SON DAKİKA: İSTANBUL GAYRETTEPE'DE BİR İŞ MERKEZİNDE PATLAMA

YANGIN KONTROL ALTINDA

Patlama sonrası çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındığı bildirildi.

İşte olay yerinden gelen ilk kareler:


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