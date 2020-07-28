Son dakika: İstanbul Gayrettepe'de bir iş merkezinde patlama
Son dakika haberine göre... İstanbul Gayrettepe'de bir iş merkezinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı.
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İstanbul Gayrettepe'de bir iş merkezinde patlama meydana geldi. Trafoda yaşanan patlama sonrasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Patlama sonrası çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındığı bildirildi.
İşte olay yerinden gelen ilk kareler: