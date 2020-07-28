Esenyurt'ta yangın: Anne ve oğlundan acı haber
Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında 7 kişi kurtarılırken içeride mahsur kalan bir kadın ve bir çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne-oğul hayata tutunamadı.
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Esenyurt'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki bir kadın ile bir çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.