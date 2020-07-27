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Van'da operasyon: Minibüsün yakıt deposunda 104 kilo eroin ele geçirildi

'da durdurulan minibüsün yakıt deposuna zulalanmış 104 kilo 100 gram ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü mahkemece tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Van'da operasyon: Minibüsün yakıt deposunda 104 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde devriye gezerken seyir halindeki minibüsün durumundan şüphelendi.

'OSCAR' FAKTÖRÜ

Durdurulan minibüs içerisinde narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan aramada, yakıt deposuna zulalanmış 104 kilo 100 gram ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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