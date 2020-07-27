Türkiye’yi üzen olayda flaş gelişme! Aylin Dağdeviren protez bacağına kavuştu

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ DEMİŞTİK

Gökcan şunları söyledi:

"Trafik kazasında yaralanan ve tedavisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde devam eden ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren kardeşimizi geçtiğimiz aylarda Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanımız Pınar Boyacı ile birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileğimizi iletmiş ve sağlık durumunun yakından takipçisi olacağımızı ifade etmiştik.





KAMPANYA SONRASI PROTEZ BACAĞINA KAVUŞTU



Bugün ise dernek tarafından başlatılan yardım kampanyası sonrasında Aylin kardeşimize alınan protez bacağın teslim edilmesinin mutluğunu yaşadık.



Aylin kardeşimizin protez bacağına kavuşması için sabırla çalışan Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanımız Pınar Boyacı ile yönetimine ve bağışta bulunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İlkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren kardeşimize de eğitim yaşamında başarılar diliyorum"



(Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH)