Son dakika: Ordu'da bir mahalle karantinya alındı

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs (Kovid-19) vakalarına rastlandığı ve ev karantinasında olanların olduğu bildirildi. Bu kapsamda, korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi Dereköy Küme Evleri mevkisinde karantina uygulaması yapılarak giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirildi.