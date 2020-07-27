Maskelerimizi doğru kullanıyor muyuz? İşte yapılan 5 büyük hata
Koronavirüs salgınından korunmak için maske zorunluluğu devam ederken ve sağlık otoriteleri maske kullanımı konusunda sürekli uyarırken pek çoğumuz maskesiz sokağa çıkmıyoruz ancak maskelerimizi doğru kullanıyor muyuz? İşte maske takarken yapılan 5 hata...
1. MASKEYİ DOĞRU OTURTMAMAK
Yüzünüzde bir maske olması ne sizi ne de etrafınızdakileri corona virüsten korumuyor. Maske taktığınızda gerçek bir koruma için mutlaka burnunuzu ve çenenizi içine alması gerekiyor.
2. MASKEYE DOKUNMAK VE ÇIKARIP TAKMAK
Maske takarken gerçek bir koruma ve korunma hedefliyorsanız konuşurken maskeyi indirmeniz ve daha önce başka bir yere temas etmiş ellerinizle maskeye dokunduğunuzda corona virüs kapma veya yayma riskini alıyorsunuz.
3. MASKE TAKMADAN ÖNCE ELLERİ YIKAMAMAK
Evden çıkarken maskenizi takmadan önce, dışarıda maskenizi çıkarıp takmadan önce mutlaka ellerinizi su ve sabunla veya dezenfektanla temizlemeniz ellerinizden virüsün yayılma ihtimalini önler.
4. BEZ MASKEYİ YIKAMAMAK
Uzmanlar bez maskelerin tekrar tekrar kullanılmasını aynı iç çamaşırının yıkanmadan tekrar tekrar giyilmesine benzetiyor, üstelik ölümcül bir virüs varken çok daha tehlikeli.
MASKENİZİ NASIL YIKAMALISINIZ?
Makinede yıkıyorsanız olabildiğince yüksek derecede yıkamalısınız. Elde yıkıyorsanız Dünya Sağlık Örgütü sıcak su, sabun veya deterjanla ile yıkamanızı öneriyor. Yıkadığınız maskeyi mümkünse direkt gün ışığında kurutun.
5. KULLAN-AT MASKELERİ TEKRAR KULLANMAK
Uzmanlar kullan-at maskelerin tekrar kullanılmasının tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü kullandıkça filtreler aşınıyor, lastikler gevşiyor, koruma etkisi azalıyor ve yüzünüze tam oturmuyor.