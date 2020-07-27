Hint okyanusundaki cinayete ağırlaştırılmış müebbet ve 135 yıl istendi

İŞTE O İFADELER

3.KAPTAN ANLATTI:

"Gemide üçüncü kaptan olarak görev yapan kezban T.ise ifadesinde şunları söyledi: Bora ekşi ergin A.ya izin vermişti. olay akşamı onu nöbet bölgemde gördüm. Neden burdasın diye sordugumda ise, 'Kameram da masanın üstünde bulunan şampuan ve de eşyaları Kabe'deki putlar olarak görüyorum, onları yıktın ve attım. daha sonra yerdeki kabloyu yılan sanıp dolabın içerisine kaldırdım dedi. Ben, Ergin'in söyledikleri karşısında onu sakinleştirep odaya dönmesini söyledi, ardından durumu boraya bildirdim. bora ekşi bu olaydan iki gün önce Tele sağlık hizmetlerini arayıp Ergin'in durumunu söylemiş ve doktorun Avil isimli bir ilaç vermemizi söylemişti. Kaptan Ekşi ilacı verdi. Gece 4:30 sularında bana ne verdiniz başım ağrıyor diye sordu bora Ergün'ü sakinleştirip kamerasına geçti ben Bora'nın karşı kamerasında idim Bora'nın sadece ergin yapma ne olur beni öldürme diye bağırdığını duydum hemen ardından Bora'nın kapısına gittim kapıyı açmaya çalıştım ancak kapı içerden kilitledim kapıyı açamayınca o geminin ikinci kaptan olan İsmail cheyi aradım durumu anlattım ve anons verdik ardından gibi mürettebatı geldi o Bora'nın kamerasından çıkan Ergin'in üstü başı kan içerisindeydi boğayı öldürdüm dedi ardından buçuğa ikinci kaptan İsmail'e Sallamaya başladım ardından kaçıp kendimi kamerayı kitledim kısa bir süre sonra come mağaranın kapısını araladım ergin Aktaş bana doğru elinde bıçakla geldi ben de hayallarına vurarak kendimi kurtardım ve koşmaya başladım ardından gemi mürettebatı genç adama müdahalede bulundu ve etkisiz hale getirdik."