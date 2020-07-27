"Biri boğazımı sıkmış gibi nefes alamadım" Kovid-19'u yenen doktor o anları anlattı

"Sürekli birisi boğazınızı sıkmış, siz nefes almaya çalışıyorsunuz gibi oluyor" bu sözler 25 günlü zorlu bir Kovid 19 tedavi süreci yaşayan aile hekimine ait.

VİRÜS MESAİ ARKADAŞINDAN BULAŞTI

37 yaşındaki Muzaffer Aşık, salgın sürecinde acil serviste görevliydi. Mesai arkadaşlarından birinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Arkadaşına temas ettiği için virüs ona da bulaştı.

Tedavisine başlanan Aşık'ta nefes darlığı ve yüksek ateş belirtileri görüldü.

"Nefesi içime çekemiyordum" diye Aşık, 10 gün Amasya'da tedavi gördükten sonra sağlık durumu ağırlaşınca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aşık'a koronavirüsü yenen bir kişiden alınan immün plazma verildi. İki gün içinde solunum cihazına bağlı olmaktan kurtuldu. Ölümcül virüsü atlatan doktor, "Kimse 'Bana bir şey olmaz' diye düşünmesin hiç kimse..." diyerek vatandaşları uyardı.

Samsun'da immün plazma tedavisiyle koronavirüsü yenen ilk hasta olan Aşık, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden görevine döndü.