Düzce'de 116 kişi hastaneye başvurdu

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, sabah saatlerinden itibaren kentte bulunan Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile 2 özel hastaneye şu ana kadar 116 işçinin mide bulantısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.