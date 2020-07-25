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Giresun'da kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ı arama çalışmaları sürüyor

Bulancak ilçesinde dün yaylada kaybolan kız çocuğunu bulmak için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Sisin etkili olduğu bölgede arama köpekleri de kullanılıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Giresun'da kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ı arama çalışmaları sürüyor

İlçeye bağlı Aydındere Beldesi Semen yaylasında dün kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak için gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

Jandarma Özel Harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Giresun ekipleri yayladaki ormanlık alanlarda Akbayrak'ı bulmak için çalışıyor. Sisin etkili olduğu bölgede arama köpekleri de kullanılıyor.

Dün akşam saatlerinde Elif Akbayrak'ın kaybolduğu ailesi tarafından Jandarmaya bildirilmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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