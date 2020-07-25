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Bartın'da bahçeye tilki girdi zannetti gelini vurdu

'da yaşayan 67 yaşındaki , fasulye toplayan gelinin tilki zannederek tüfeğiyle vurdu. 31 yaşındaki 2 çocuk annesi , hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Bartın'da bahçeye tilki girdi zannetti gelini vurdu

'da, bahçesine tilki girdiğini zannedip tüfeğiyle ateş açan (67), fasulye toplayan gelini 'yi (31) vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Karahüseyinli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde oturan Gökçe ailesinin bahçesinde bulunan kümesteki 3 tavuğu tilki telef etti.

SAĞLIK EKİPLERİ KÖYE GELDİĞİNDE...

Bu akşam saatlerinde de emekli madenci Mustafa Gökçe, mısır ve fasulye ekili bahçeden ses gelmesi üzerine av tüfeğini aldı. Bahçeye tilki girdiğini zanneden Mustafa Gökçe, evinin balkonuna çıkarak av tüfeği ile 2 el ateş etti. Bu sırada bahçede fasulye toplayan Gönül Gökçe, ensesine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kaldı.

Mustafa Gökçe, gelinini vurduğunu fark edince 112 Acil'e haber verdi. Köye gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde 2 çocuk annesi Gönül Gökçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gönül Gökçe'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Gönül Gökçe'nin yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları ise evin önünde sinir krizi geçirdi.

Mustafa Gökçe, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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