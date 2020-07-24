Tam 25 metre çapında! Konyalıları korkutan obruk...

Tarlada çalışırken obruk oluştuğunu fark eden İshak Şakar, ''Mısır sulaması yapıyordum. Hortumları takip ediyordum. Hortumlardan bazıları kopmuştu. Neden olduğunu anlamaya çalışıyordum. 40 metre gittikten sonra bir anda boşluk olduğunu gördüm. Çok büyük bir obruktu. Tek başıma olduğum için panikledim. Obruk gece oldu sanırım. Çünkü daha önce herhangi bir şey yoktu. Her gün risk altındayız'' dedi.