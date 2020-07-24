Nesli tükenmekte olan mersin balığı Karadeniz ile buluştu

Dünyada eşi benzeri olmayan bir tesis yaptıklarını belirten Kayacan, "Bünyesinde 20 laboratuvar var. Bu laboratuvarlar önümüzdeki günlerde sadece Karadeniz'in değil tüm Türkiye'nin hatta tüm dünyanın balıkçılık araştırmaları noktasında bir merkez üssü haline gelecek. Yapmış olduğumuz çalışma ile tüm dünya balıkçılığında söz sahibi olacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Kayacan, özellikle genetik çalışmalara ağırlık verdiklerini aktararak şöyle devam etti:

"Gen Bankasını birkaç ay içinde bitirip açılışını yapacağız inşallah. Bundan sonradaki süreçte, uluslararası düzeyde bir araştırma enstitüsü olmanın yanında Trabzon'a veya Türkiye'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin gezip görebileceği bir destinasyon alanı formatına da dönüştürüldü. Hem bilimsel çalışma hem de turizm destinasyonu noktasında insanlarımıza hizmet verecek bir tesis haline getiriyoruz."