24 Temmuz 2020, Cuma
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Köpeğini kurtarmak için kanala atlamıştı! O gençten acı haber

'da kanalda sürüklenen sokak köpeğini kurtarmak için suya atlayan, ancak akıntıya kapılıp, gözden kaybolan Suriyeli uyruklu 20 yaşındaki Abdulkadir Seyyid'in cansız bedeni bulurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2020
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Köpeğini kurtarmak için kanala atlamıştı! O gençten acı haber

Olay, dün Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Suriyeli Abdulkadir Seyyid, Beşer Şeyhbar, iki arkadaşıyla yaya olarak eve giderken sulama kanalında bir sokak köpeğinin sürüklendiğini gördü.

Köpeğini kurtarmak için kanala atlamıştı! O gençten acı haber

Köpeği kurtarmak isteyen Seyyid, akıntının yoğun olduğu sulama kanalına atladı. Köpeği yakalamayı başaramayan Seyyid, bir süre suda batıp çıktıktan sonra gözden kayboldu.

Köpeğini kurtarmak için kanala atlamıştı! O gençten acı haber

Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Seyyid için arama-kurtarma çalışması başlattı.

Köpeğini kurtarmak için kanala atlamıştı! O gençten acı haber

7 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Suriye'deki iç savaştan 8 yıl önce kaçıp Adana'ya yerleştikleri öğrenilen Abdulkadir Seyyid'i arama çalışmasına, dün havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Köpeğini kurtarmak için kanala atlamıştı! O gençten acı haber

Savcılığın talimatıyla kanala verilen su kesilirken, arama çalışmasına sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Seyyid'in, suya girdiği noktanın 7 kilometre uzağında Küçükdikili Çınarlı Mahallesi'nde cansız bedeni bulundu.

Köpeğini kurtarmak için kanala atlamıştı! O gençten acı haber

Dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri tarafından sulama kanalından çıkartılan Seyyid'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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