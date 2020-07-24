Köpeğini kurtarmak için kanala atlamıştı! O gençten acı haber

Olay, dün Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Suriyeli Abdulkadir Seyyid, Beşer Şeyhbar, iki arkadaşıyla yaya olarak eve giderken sulama kanalında bir sokak köpeğinin sürüklendiğini gördü.