Bursa’da kanlı gece! Kızıyla aynı evde yaşayan kişi ve babasına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

İddiaya göre, ailelerin rızası olmadan bir evde Savaş Güneş ile birlikte yaşayan 18 yaşından küçük kızı C.K.'nın yanına giden baba Murat K., aralarında daha önceden husumet bulunan Ecevit ve Savaş Güneş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.