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Bursa’da kanlı gece! Kızıyla aynı evde yaşayan kişi ve babasına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi 4. Yardım Sokak'ta 18 yaşından küçük kızı C.K.'nın birlikte yaşadığı 'in (26) evine giden Murat K., çıkan tartışma sonrası tabancayla . Kurşunların hedefi olan Savaş Güneş ağır yaralanırken, babası (45) hayatını kaybetti. Murat K. ise olayın ardından kaçtı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Bursa’da kanlı gece! Kızıyla aynı evde yaşayan kişi ve babasına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

İddiaya göre, ailelerin rızası olmadan bir evde ile birlikte yaşayan 18 yaşından küçük kızı C.K.'nın yanına giden baba Murat K., aralarında daha önceden husumet bulunan Ecevit ve Savaş Güneş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Murat K. yanında bulunan tabancayla Ecevit ve Savaş Güneş'e . Kurşunların hedefi olan başından, oğlu Savaş Güneş de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

KANLAR İÇİNDE KALDILAR

Baba- oğul kanlar içerisinde kalırken, Murat K. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu.

HAYATA VEDA ETTİ

Baba- oğul, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına isabet eden kurşun nedeniyle durumu ağır olan Ecevit Güneş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Ünitesi'nde tedaviye alınan Savaş Güneş'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ise kaçan şüpheli Murat K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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