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Ağrı'da feci kaza: 3 çocuk öldü, 6 kişi yaralı

'dan tatili için memleketleri 'ya gelen ailenin minibüsü devrildi. Yaşanan feci kazada, 3 çocuk hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Ağrı'da feci kaza: 3 çocuk öldü, 6 kişi yaralı

, saat 06.00 sıralarında Patnos ilçesi Gökoğlu köyü yakınlarında meydana geldi.

KONTROLÜNDEN ÇIKIP DEVRİLDİ

'dan tatili için 'nın Patnos ilçesine gelen ailenin içinde bulunduğu yönetimindeki 06 FN 26 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

3 ÇOCUK ÖLDÜ

Refüje çarparak duran minibüsteki Efkan Yıldız (7), Efecan Yıldız (13), Şafi Dilmaç (17) yaşamını yitirdi.

6 KİŞİ YARALANDI

Minibüsün sürücücü Mehmet Hanifi Yıldız ile Abdullah, Zeynep, Ömer Ali, Akın ve Furkan Yıldız ise yaralandı.

TEDAVİYE ALINDILAR

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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