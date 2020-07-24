Ağrı'da feci kaza: 3 çocuk öldü, 6 kişi yaralı
Trabzon'dan Kurban Bayramı tatili için memleketleri Ağrı'ya gelen ailenin minibüsü devrildi. Yaşanan feci kazada, 3 çocuk hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı.
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Kaza, saat 06.00 sıralarında Patnos ilçesi Gökoğlu köyü yakınlarında meydana geldi.
KONTROLÜNDEN ÇIKIP DEVRİLDİ
Trabzon'dan Kurban Bayramı tatili için Ağrı'nın Patnos ilçesine gelen ailenin içinde bulunduğu Mehmet Hanifi Yıldız yönetimindeki 06 FN 26 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
3 ÇOCUK ÖLDÜ
Refüje çarparak duran minibüsteki Efkan Yıldız (7), Efecan Yıldız (13), Şafi Dilmaç (17) yaşamını yitirdi.
6 KİŞİ YARALANDI
Minibüsün sürücücü Mehmet Hanifi Yıldız ile Abdullah, Zeynep, Ömer Ali, Akın ve Furkan Yıldız ise yaralandı.
TEDAVİYE ALINDILAR
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.