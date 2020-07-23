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Hatay'daki 'change' operasyonuna 3 tutuklama! Araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek...

'da araçların ve numaralarını değiştirerek satışa sundukları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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Hatay'daki 'change' operasyonuna 3 tutuklama! Araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek...

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını 'change' adı verilen yöntemle değiştirerek sattığı iddia edilen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Antakya, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve İskenderun ilçelerindeki 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. 4 ruhsatsız silah ele geçirilen operasyonda, 19 otomobile de el konuldu.

Emniyette ifadeleri alınan 16 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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