Galata Köprüsü araç trafiğine kapatıldı

Eminönü'ne gidiş güzergahındaki Galata Köprüsü de tedbirler gereği araç trafiğine kapatıldı. Perşembe Pazarı'nın bulunduğu Tersane Caddesi ile Kemeraltı Caddesi yönünden gelen araçların köprüye girişlerine izin verilmezken, araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Tarihi Yarımada'da bulunan araçların çıkışına ise 00.00'a kadar izin verilecek.