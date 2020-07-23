23 Temmuz 2020, Perşembe
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F-16'lar ses duvarını aştı! Batı Karadeniz'de patlama sanıldı...

, ve kıyılarında duyulan patlama sesi endişe yarattı. Sesin, F-16 askeri uçakların ses duvarını aşması nedeniyle kaynaklandığı belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2020
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F-16'lar ses duvarını aştı! Batı Karadeniz'de patlama sanıldı...

Saat 10.30 sıralarında art arda meydana gelen şiddetli iki patlama sesi Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan kesimlerinde duyuldu. Vatandaşlar, yaşanan patlama sesi nedeniyle endişelendi. Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sesin, Ereğli ilçesi semalarında F-16 uçaklarının geçişi sebebi ile oluşan ses patlaması olduğunu ifade etti.

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