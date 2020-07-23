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Bursa’da metroda kadınların gizlice fotoğrafını çekti dayak yedi

'da dün öğle saatlerinde Kestel-Üniversite arasında sefer yapan metroda kadınların gizlice fotoğraflarını çeken kişi diğer yolcular tarafından darp edildi. O anlar yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntüler tepki topladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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Bursa’da metroda kadınların gizlice fotoğrafını çekti dayak yedi

METRODA GİZLİCE FOTOĞRAF ÇEKTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre, metrodaki bir yolcu, elinde müzik aleti çantası olan bir başka yolcunun gizlice kadınların fotoğrafını çektiğini gördü.

Bursa’da metroda kadınların gizlice fotoğrafını çekti dayak yedi

Bunun üzerine metroda bulunan diğer yolcular, kadınların fotoğrafını çektiği öne sürülen kişiden telefonunu açıp, fotoğraf bölümünü göstermesini istedi. Ancak kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, telefonunu göstermedi.

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Bursa’da metroda kadınların gizlice fotoğrafını çekti dayak yedi

Bunun üzerine sinirlenen bir yolcu, şüpheliyi darp etti. Metroda bulunan yolcuların tepkisi üzerine şüpheli, bir sonraki durakta metrodan indi.

Bursa’da metroda kadınların gizlice fotoğrafını çekti dayak yedi

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa’da metroda kadınların gizlice fotoğrafını çekti dayak yedi

Görüntülerde şüpheliye bir yolcunun 'daha dün bu ülkede bir kadın öldü' diye çıkışması dikkat çekerken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

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