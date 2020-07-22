Kandıra'da katliam gibi kaza! Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti...

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinde sıkışan 5 kişi çıkartıldı. Sıkıştıkları yerden çıkartılan Göktuğ Barhan, Erhan Barhan, Serhan Barhan, Duygu Barhan isimli 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta bulunan 3 kişi ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kandıra Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ismi öğrenilemeyen 3 yaralıdan 1'i de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.