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Antalya'da vahşet! Annesini Seher Fak'ı İstanbul'a taşınmadığı için öldürmüş

'da yaşanan ve dehşete düşüren cinayetin detayları ortaya çıktı. Annesi 'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan (35) ifadesinde, "Ben 'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da. Bu yüzden tartışma çıktı. Ben de öldürdüm" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Antalya'da vahşet! Annesini Seher Fak'ı İstanbul'a taşınmadığı için öldürmüş

Dün sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen , annesi 'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan eve giren polis, Seher Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

ANNE TOPRAĞA VERİLDİ

Seher Fak'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Burada yapılan işlemlerin ardından Fak'ın cenazesi akşam saatlerinden alınarak toprağa verildi.

İfade alma işlemi tamamlanan Berk Karan, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

ANNESİNİ İSTANBUL UĞRUNA ÖLDÜRDÜ

Polise verdiği ifadesinde annesiyle sürekli fikir ayrılığı yaşadıklarını anlatan Karan, Antalya'ya alışamadığını, 'a taşınmayı teklif ettiği annesinin olumsuz yanıtı üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurup, öldürdüğünü söyledi.

Karan, "Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da. Bu yüzden tartışma çıktı. Ben de öldürdüm" dedi.


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