Şehit onbaşı Emre Büyükyıldırım Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi

Törende çiftçilik yapan baba Latif Büyükyıldırım, ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Münevver Büyükyıldırım ve şehidin 6 kardeşi ise uzun süre gözyaşı döktü. 2016 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve 6 ay önce Zeynep Yıldız (24) ile evlenen şehit Büyükyıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından cenaze aracına taşındı.