Sokak lambasını değiştirmek isterken akıma kapılarak öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi Ayıcık Caddesi'nde, sokak lambasını değiştirmek isteyen 24 yaşındaki Burak Karaköse, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
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İddiaya göre, elektrik dağıtım şirketine gece yarısı yapılan sokak lambasının yanmadığı yönündeki arıza bildirimi üzerine bu sabah, caddeye ekip, gönderildi.
FECİ ÖLÜM
Ekipten Burak Karaköse, iş makinesinin üzerine çıkarak, sokak lambasını değiştirmek istedi. Ancak akıma kapılarak, yere düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Karaköse, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Karaköse'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.