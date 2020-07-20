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Rize’de kayınvalide dehşeti! Eski eşinin evine gitti çekiçle öldürüldü

'de dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çorapçılar Mahallesi'nde boşandığı eşinin evine giden 55 yaşındaki , çıkan tartışmada 75 yaşındaki eski kayınvalidesi Hatun U. tarafından başına çekiçle vurularak öldürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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Rize’de kayınvalide dehşeti! Eski eşinin evine gitti çekiçle öldürüldü

Boşandığı eşinin evine giden Kemal Kansız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eski kayınvalidesi Hatun U. ile tartışmaya başladı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hatun U., eski damadının kafasına çekiçle vurdu. Kansız, aldığı darbeyle yere yığıldı.

HAYATA VEDA ETTİ

Komşuların ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kansız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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