Rize’de kayınvalide dehşeti! Eski eşinin evine gitti çekiçle öldürüldü
Rize'de dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çorapçılar Mahallesi'nde boşandığı eşinin evine giden 55 yaşındaki Kemal Kansız, çıkan tartışmada 75 yaşındaki eski kayınvalidesi Hatun U. tarafından başına çekiçle vurularak öldürüldü.
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Boşandığı eşinin evine giden Kemal Kansız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eski kayınvalidesi Hatun U. ile tartışmaya başladı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hatun U., eski damadının kafasına çekiçle vurdu. Kansız, aldığı darbeyle yere yığıldı.
HAYATA VEDA ETTİ
Komşuların ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kansız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.