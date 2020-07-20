Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan kritik koronavirüs uyarısı





'KURBAN KESENLERİN KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLERİ SIKI TUTMASI GEREKİR'

Kurban etinin dinlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Kurban etlerindeki standart uygulamamızın devam etmesi gerekir. Hayvan kesildiği zaman o hala kastır, kasın ete dönüşmesi için yani etin olgunlaşması için etin dinlendirilmesi gerekir. İdeali 24 saat etin dinlendirilerek yenilebilir formata gelmesi lazım. Yalnız bu yıl koronavirüs sebebiyle bir takım önlemler almamız gerektiği kanaatindeyim. Koronavirüsün et yoluyla insana geçmediğine dair çok kuvvetli deliller var. Yine de bir ihtimalde olsa kesim sırasında kesicinin herhangi bir hastalık taşıması sebebiyle ete yapacağı bulaşıklık o virüsün eve taşınmasına neden olabilir. Toplu kesimlerde 7 kişilik bir danaya girme olayında kesici var, kesicinin bir de yardımcısı var. 7 kişi de yanına bir yardımcı aldığı zaman 15-20 kişinin yoğun olduğu bir ortamda etin bulaşma ihtimali yüksek olacaktır. Bu yüzden kurbana özel olarak kesim sırasında öncelikle kesicilerin maske, eldiven takmaları ve her hayvan kesiminden sonra bunları değiştirmeleri ilk önerim olacak. Kesici mutlaka koronavirüse karşı sıkı tedbir alacak ve mümkünse kesim öncesi bu kişilerin virüs taşıyıcısı olmadığının belgelenmesi yerinde olacaktır" dedi.