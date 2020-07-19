Oğlunun bıçakla yaralandığını gören anne saldırganlara mermi yağdırdı!

Olay, 7 Haziran'da akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesine ait tekstil atölyesinden çıkarak yürümeye başlayan M.Ş.Y, evinin bulunduğu sokağa geldiğinde iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan bir grupla karşılaştı. Gruptakilerle tartışmaya başlayan M.Ş.Y., tartışmanın büyümesi üzerine 9 kişi, tarafından darp edildi. Kaçan M.Ş.Y., evinin önüne geldiğinde saldırganlardan biri tarafından bacağından bıçaklandı. Gelen sesler üzerine balkona çıkan M.Ş.Y.'nin annesi N.Y., oğlunun bıçaklandığını görünce evden aldığı tabancayla saldırganlara ateş etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmedi. Elinde tabancayla sokağa inen anne N.Y., çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan M.Ş.Y. hastaneye kaldırıldı. Anne N.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.