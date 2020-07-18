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Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı! O saldırgan hakkında flaş gelişme

'nda bir psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaralayan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Emrah Danışman hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2020 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
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Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı! O saldırgan hakkında flaş gelişme

Olay, 11 Haziran 2020'de Maçka Demokrasi Parkı İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi çıkış kapısında meydana gelmişti. Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürürken, şüpheli Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartışmıştı.

Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı! O saldırgan hakkında flaş gelişme

Tartışma sırasında şüpheli Emrah Danışman, elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmezler'in boğazını kesmişti. Şüpheli kaçarken, boğazı kesilen Süleyman Dönmezler meslektaşlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheli Emrah Danışman (32) Eyüpsultan'da polis tarafından yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Emrah Danışman, 12 Haziran'da tutuklanmıştı.

Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı! O saldırgan hakkında flaş gelişme

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Şüpheli Emrah Danışman hakkındaki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, soruşturmayı tamamladı. Savcılık, şüpheli Emrah Danışman'ın elindeki bira şişesiyle Süleyman Dönmezler'i öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Danışman, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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