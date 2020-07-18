Azeri iş adamı Mübariz Gurbanoğlu, Azeri ortağını da kandırmış

Azeri İş adamı Anar Alizade, Singapur'da faaliyet gösteren RSR Holding'in tek sahibiydi. Türkiye'de turizm faaliyetinde bunamak isteyen Alizade, kendisi gibi Azeri iş adamı Mübariz Gurbanoğlu'yla anlaştı. Mübariz Gurbaoğlu, Palmali Gemicilik isimli şirketin sahibiydi.

RSR şiketin ve Palmali Gemicilik şirketlerinin yüzde %50 hisse ortaklıklarıyla ikili, Palmali Otel Yatırım ve Turizm adında bir şirket kurdu. Singapurda'ki otelinin başında olması gereken iş adamı, kurulan şirketin tüm ilzam ve temsil yetkisini Mübariz Gurbaoğlu'nun kardeşi Marif Gurbanoğlu'na ve şirketin genel müdürü Nuray Peker'e bıraktı. Anar Alizade, şirketin işleyişi ve ticari yatırımları için gerekli olan ve üzerine düşen sermaye ve hukuki sorumluklarını yerine getirdi.

USÜLSÜZ DEVİRLE BODRUMDA ŞİRKET ALMIŞ

Palmali Otel Yatırım ve Turizm şirketi faaliyetine devam ederken iddiaya göre şirketin ortaklarından RSR Holding, söz konusu şirketteki tüm hisselerini Mübariz Gurbanoğlu'nun Malta adasında bulunan Palmali Marina Holding'e devretti. Noterde devir işlemleri yapıldı. Gurbanoğlu yapılan devir işleminden kısa bir süre sonra Bodrum Yalıkavak'ta bulunan ve Türkiye'nin en büyük marinası olan Bodrum Yalıkavak turizm hisselerinin yüzde doksanını devraldı. Şirket müdürünce yapılan incelemede Anar Alizade'nin şirkette hisselerinin bilgisi ve rızası dışında devredildiğini fark etti. Durum, Anar Alizade'ye bildirildi.

SAHTE İMZALI RESMİ BELGE

Anar ALizade, Mubariz Gurbanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Anar Alizade'nin ihbarı ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık, şirketin devredildiği noterdeki evraklar üzerinde inceleme yaptı. İncelemede, Hisse devir sözleşmesi üzerindeki imzaların Anar Alizade'ye ait olmadığı ortaya çıktı. Savcılık soruşturma kapsamında hisselerin devredildiği tarihte Anar Alizade'nin Türkiye'ye girişi olmadığını da belirledi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Mubariz Mansimov'un devir sözleşmesinde Anar Aliyev'in imzalarını taklit etmek suretiyle sahte belge oluşturduğu gerekçesiyle olayla ilgili dava açtı. Resmi belgede sahtecilik suçunda 7,5 yıla kadar hapsi istenen Mansimov, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. (Dilek Yaman/Sabah)