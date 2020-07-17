Son dakika: Şanlıurfa'da 96 ev karantinaya alındı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 96 evde karantina uygulaması başlatıldı. Öte yandan, kentteki 96 evdeki karantina ise sona erdirildi.
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Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Haliliye'de 26, Karaköprü'de 22, Eyyübiye'de 13, Birecik'te 15, Viranşehir'de 8, Ceylanpınar'da 8 ve Suruç ilçesinde 4 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 96 evdeki karantina ise sona erdirildi.