17 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Şanlıurfa'da 96 ev karantinaya alındı

Son dakika haberi... 'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 96 evde uygulaması başlatıldı. Öte yandan, kentteki 96 evdeki karantina ise sona erdirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2020
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Son dakika: Şanlıurfa'da 96 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 26, Karaköprü'de 22, Eyyübiye'de 13, Birecik'te 15, Viranşehir'de 8, Ceylanpınar'da 8 ve Suruç ilçesinde 4 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 96 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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