Sakarya’da genç kadını darp ederek yol kenarına attılar

Olay, yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında baygın halde yatan genç kadını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

DARP EDİP YOL KENARINA ATMIŞLAR

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen incelemelerde, gencin darp edildikten sonra baygın bir halde yol kenarına atıldığı belirlendi.

POLİŞ PEŞLERİNDE…

Ekipler, genç kadını darp ederek yol kenarına atan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.