17 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kars’ta yaralı Kulaklı Baykuş tedavi altına alındı

Kars’ta yaralı Kulaklı Baykuş tedavi altına alındı

’ta vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan , tedavi altına alındı. Yaralı baykuş, tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2020
ABONE OL
Kars’ta yaralı Kulaklı Baykuş tedavi altına alındı

Kars şehir merkezinde yaralı Kulaklı Baykuş'u gören vatandaşlar, baykuşu bulunduğu yerden alarak Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü yetkilileriyle bağlantı kurdu. Yetkililerle görüşen vatandaş yaralı baykuşu Kafkas Üniversite Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILACAK

Burada ilk kontrolleri yapılan Kulaklı Baykuş'un daha sonra tedavisine başlandı. Yaralı baykuş, tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA