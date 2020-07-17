İtalya’daki koronavirüsten kaçtı maganda tarafından bıçaklandı

Arda İpek (22), İstanbul Etiler Birlik Sokak'taki Özel St. Pulcherie Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite eğitimi için İtalya'daki Gastronomi Bilimleri Üniversitesi'nde University of Gastronomic Sciences) eğitime başlamıştı.

İTALYA'DAKİ VİRÜSTEN KAÇTI, MAGANDA KURBANI OLDU

İpek, İtalya'da baş gösteren Koranavirüs salgınından dolayı İstanbul'a ailesinin yanına gelmişti. İpek, Etiler'deki evinin önünde ters yönde gelen 34 HA 3824 plakalı otomobilin sürücüsü 49 yaşındaki Mutlu C.Y. ile karşı karşıya gelmesi sonrası şüpheli tarafından yol ortasında bıçaklanmıştı.

Yoğun bakıma kaldırılan Arda İpek'i bıçaklayan şüpheli Mutlu C. Y. emniyet mensupları tarafından gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şüpheli Mutlu C.Y. hakkında iddianame düzenlendi.

YOL VERME TARTIŞMASI

Hazırlanan iddianamede, 7 Mart gecesi saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Nisbetiye Mah. Birlik Sk. üzerinde 34 FJ …. plakalı aracı kullanan Arda İpek'in ikametinin otoparkına gireceği sırada karşı şeritten gelmekte olan 34 HA 3824 plaka sayılı araç sürücüsü şüpheli Mutlu C.Y. ile yol verme tartışması yaşadığı kaydedildi.

Tartışmanın devamında şüphelinin aracından inerek müştekinin aracındaki camı açık olan sürücü kapısı üzerinden müştekiyi bıçakladığı, bu duruma çok sayıda tanığın şahit olduğu belirtildi.

İddianamede, İpek'in şüphelinin kendisini bıçaklamaya devam edeceğini, ancak aracı hareket ettirmesi sebebiyle eylemine devam edemediğini ve bıçağını aracının içerisine düşürdüğünü ifade ettiği kaydedildi.

"KASTI ÖLDÜRMEK"

Savcılıkça, İpek'in iddiasını destekler nitelikte olan kolluk ekibinin araçta yaptığı incelemede bıçağı araç içerisinde bulduğu, hedef alınan bölge, yaranın yeri ve niteliği, suçta kullanılan silahın elverişliliği dikkate alındığında şüphelinin eyleme bağlı ortaya çıkan kastının öldürme olduğu belirtildi.

Savcılık, şüpheli Mutlu C.Y.'nin 'Kasten Öldürme (teşebbüs)' suçundan cezasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. (Dilek Yaman/Sabah)