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İstanbul’da 1 ton 177 kilo kaçak tütün piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandı

’nda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1 ton 177 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şahıs tutuklandı. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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İstanbul’da 1 ton 177 kilo kaçak tütün piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu ilçesinde bir binanın alt katında bulunan depo görünümlü yerde kaçak/sahte nargile tütünü depolandığı ve buradan piyasaya sürülmeye hazırlandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçidi.

İstanbul’da 1 ton 177 kilo kaçak tütün piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandı İSTANBUL'DA 1 TON 177 KİLO KAÇAK TÜTÜN PİYASAYA SÜRMEYE HAZIRLANIRKEN YAKALANDI

1 TON KAÇAK TÜTÜN

29 Haziran günü bahse konu adrese yapılan operasyonda 1 ton 177 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda, Nusret A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan ve 30.06.2020 tarihinde "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)

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